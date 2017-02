Estorsione con cavallo di ritorno: arrestato "Ciccio formaggio"

Aveva rubato uno scooter per estorcere denaro al proprietario del veicolo. I carabinieri della Stazione di Fuorigrotta hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 33enne di Fuorigrotta, detto "Ciccio formaggio". Dalle indagini è emerso che l'uomo sarebbe l'autore di un'estorsione avvenuta con le modalità di "cavallo di ritorno".

Il malvivente, infatti, con l'aiuto di un complice ancora non identificato, avrebbe contattato la vittima - titolare di una pizzeria napoletana - a cui era stato rubato uno Honda sh 300 parcheggiato in via Dohrn, per RIchiedere il riscatto di 700 euro. Il responsabile è stato condotto al carcere di Poggioreale.