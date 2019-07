Scooter si schianta: centauro ferito

È ferito il guidatore dello scooter che si è schiantato a Torre del Greco. Il giovane alla guida del mezzo è rimasto ferito dopo aver perso il controllo. Per circostanze ancora da accertare, si è andato a schiantare nella frazione Leopardi della città corallina.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti sia i soccorsi che le forze dell'ordine. Il guidatore è stato portato all'ospedale Maresca per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'impatto.