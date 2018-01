Arrivano i tifosi del Verona, in piazza Garibaldi è scontro tra ultras (VIDEO)

Si è sfiorato il contatto tra tifosi del Napoli e i duecento del Verona che sono diretti allo Stadio San Paolo per la gara di campionato. Arrivati in stazione, i tifosi scaligeri si accingevano a salire sugli autobus che li avrebbero condotti allo stadio quando un gruppo di ultras del Napoli si è fatto strada lanciando fumogeni e cercando lo scontro con le forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, i poliziotti sarebbero riusciti ad evitare la rissa caricando i tifosi azzurri e respingendoli.



I tifosi del Verona sarebbero poi riusciti a salire sugli autobus per lo stadio, ingiuriando i napoletani mentre scortati attraversavano piazza Garibaldi. Al momento un elicottero presidia la zona. Un primo bilancio parla di cinque poliziotti feriti.



Questo Corso Arnaldo Lucci dopo la carica della polizia e il lancio di fumogeni: