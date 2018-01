Scontri ultras Napoli-Verona, il sindacato di Polizia: "Noi senza riposo settimanale"

Attraverso un comunicato stampa la UIL Polizia di Napoli ha voluto esprimere piena solidarietà a tutti i colleghi del IV Reparto mobile di Napoli rimasti feriti nella giornata di sabato in occasione della gara di calcio Napoli–Verona. I poliziotti, si legge, "hanno dovuto fronteggiare una vera e propria guerriglia nei pressi della stazione centrale, dove gli ultras del Napoli hanno tentato l’assalto ai tifosi del Verona, arrivati in treno in città. Solo il tempestivo sbarramento degli agenti che ancora una volta hanno dimostrato senso del dovere e professionalità nell’espletamento del loro servizio, ha evitato il peggio".



Il sindacato poi denuncia un impiego massacrante da parte del dirigente del reparto mobile: "Viene negato anche il riposo settimanale e l'organizzazione è fallimentare: ciononostante dieci uomini hanno fronteggiato 150 ultras continuando a pagarne in prima persona le conseguenze". Bisogna vietare le trasferte, chiede il sindacato.