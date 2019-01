Scontri tra tifosi prima di Napoli-Verona, quattro ultrà scarcerati

Quattro dei cinque ultrà arrestati lo scorso 15 gennaio, in seguito alle indagini sugli scontri tra tifosi del Napoli e Verona (6 gennaio 2018), sono stati scarcerati. Due dei quattro ultrà scarcerati resteranno comunque agli arresti domiciliari, ma per un altro episodio di scontri tra tifoserie, nello specifico l'inseguimento e aggressione da parte dei napoletani ad alcuni tifosi romanisti atterrati in città dopo una gara di Champions League a Barcellona.

Gli altri due sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Domani il Tribunale dovrebbe decidere anche sul caso dell'ultimo dei cinque tifosi, che al momento resta dietro le sbarre.