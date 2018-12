Scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli, il video

E' tremendo il bilancio degli scontri avvenuti alle 19 circa a Milano, in via Novara, prima di Inter-Napoli. Un tifoso nerazzurro, 35enne, è morto dopo essere stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Carlo: era stato investito da un van che ospitava tifosi del Napoli al termine degli scontri. Nei tafferugli sono rimasti feriti, in modo lieve, altri quattro tifosi (solo uno di questi è dovuto andare in ospedale, in codice giallo, in seguito a una coltellata).

In un video pubblicato da MilanoToday si vede chiaramente il lancio di fumogeni e l'inizio degli scontri che poi avranno il tragico epilogo.