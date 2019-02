Scontri Inter-Napoli: inizia il processo per sei ultrà

Si terrà l'11 marzo alle 9.30 la prima udienza del processo con rito abbreviato per i sei ultrà arrestati in seguito agli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli. Nel corso degli scontri morì investito, l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli. Dinanzi al giudice dovranno comparire per rispondere di rissa aggravata mentre proseguono le indagini per la morte del tifoso.

Gli imputati

I tifosi a giudizio sono Simone Tira, Luca Da Ros (che ha chiesto di patteggiare un anno e dieci mesi), Francesco Baj, Marco Piovella, Alessandro Martinoli e Nino Ciccarelli. Tra le parti offese: la moglie e ai genitori dell'ultrà deceduto e tre tifosi del Napoli che furono accoltellati durante gli scontri.