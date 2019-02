Scontri Inter-Napoli: chiesto il giudizio immediato per sei ultrà

Se il giudice accoglierà la richiesta della procura di Milano si andrà direttamente a processo senza l'udienza preliminare. È la scelta processuale fatta dai sostituti procuratori, Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella, per i sei ultrà arrestati per gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli, nel corso dei quali perse la vita anche l'ultrà del Varese, Daniele Belardinelli. I magistrati hanno chiesto il giudizio immediato per i primi arrestati nell'inchiesta e l'accusa ai loro danni al momento è di rissa aggravata.

Gli indagati

Tra loro ci sono il capo dei Boys, Marco Piovella, alias “Il rosso”, e il capo dei Vikings, Nino Ciccarelli, entrambi esponenti di fazioni del tifo interista. Sulla richiesta della procura dovrà esprimersi il Gip Guido Salvini. Al giudice la procura spera di far arrivare anche un nuovo video che ritrae Belardinelli subito dopo essere stato ferito e che viene trascinato via da alcuni ultrà. Le immagini sono state mandate in onda dal programma “Quarto grado” e potrebbero essere acquisite agli atti.