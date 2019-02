Tifoso morto prima di Inter-Napoli, sospetti su un'auto della polizia

Gli avvocati napoletani Loiacono e Coppola aprono un nuovo scenario nell'inchiesta sulla morte di Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese deceduto prima della partita Inter-Napoli. I due penalisti hanno chiesto al Gip del tribunale di Milano che venga effettuato un incidente probatorio anche su una vettura della polizia. Secondo le toghe napoletane sarà necessario controllare anche una volante aggiungendola alla lista di auto su cui fare degli accertamenti tecnici. Al momento non esiste alcuna accusa nei confronti degli agenti che hanno operato nel corso degli scontri e si tratta solo di un'ipotesi difensiva ma il tribunale di Milano potrebbe accordare la richiesta per fugare ogni dubbio.

L'ipotesi degli avvocati

La procura di Milano aveva chiesto gli accertamenti su una serie di auto che avrebbero potuto investire, provocandone la morte, il giovane tifoso varesino. Gli avvocati hanno chiesto che venga inserita anche una vettura della polizia avanzando il sospetto che potesse essere coinvolta nell'incidente. Un'ipotesi, per ora, su cui il Gip farà le sue valutazioni vagliando la richiesta degli avvocati e per questo la procura di Milano ha deciso di sospendere gli accertamenti sulle cinque vetture dei tifosi napoletani in programma per domani. Appena arriverà la decisione del giudice sarà possibile procedere all'accertamento tecnico non ripetibile.