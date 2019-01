Scontri Inter-Napoli: arrestati capi ultrà di Inter e Varese

Continuano gli arresti per gli scontri dello scorso 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli nel corso dei quali perse la vita il tifoso del Varese, Daniele Belardinelli. Gli ultimi in ordine di tempo a finire in manette sono Nino Ciccarelli, storico capo del gruppo “Vikings” della curva dell'Inter, e Alessandro Martinoli, ultrà del Varese. Fa ancora un passo avanti l'indagine che riguarda i fatti prima della partita e nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip Guido Salvini ci sono dettagli inquietanti scoperti nel prosieguo delle indagini. Il giorno di Natale a casa del defunto Belardinelli ci fu un summit di ultrà per decidere l'agguato ai tifosi del Napoli.

A quell'incontro parteciparono il già arrestato Marco Piovella, Berardinelli, Martinoli e degli ultrà dell'Inter. A rivelarlo agli investigatori è stata la vedova Belardinelli che sta aiutando per fare luce sui tragici fatti che hanno portato alla morte del marito. Le indagini sono condotte dalla Digos e coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai sostituti Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. Dei due arrestati, Ciccarelli ha già alle spalle una serie di guai giudiziari e 12 anni di carcere e cinque anni di Daspo, misura ancora in corso. Venne coinvolto anche negli scontri ad Ascoli durante i quali morì nel 1988 il tifoso Nazareno Filippini, omicidio per il quale venne prima arrestato ma poi assolto.