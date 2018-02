Scontri piazza Garibaldi, de Magistris: "Vietare i comizi di organizzazioni fasciste"

"Le organizzazioni che si ispirano al fascismo sono contro la nostra Costituzione. Il Governo non deve consentire le loro manifestazioni". Dopo gli scontri tra antifascisti e polizia, Luigi de Magistris non ha dubbi e punta il dito contro il comizio che Casapound ha tenuto domenica pomeriggio a Napoli. O meglio, contro chi ha consentito il comizio: "A Napoli, certi episodi sono ancora più gravi perché questa città, nel 1943, ha cacciato i nazi-fascisti a colpi di fucile, pietre e calci nel sedere. Il Governo deve impegnarsi a far rispettare la Costituzione, che definisce illegali le associazioni che si ispirano al fascismo".