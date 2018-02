Scontri tra antifascisti e poliziotti in zona stazione, primo bilancio: 9 feriti

Arrivano notizie ufficiali in merito agli scontri di ieri sera in zona stazione, tra i manifestanti antifascisti e i poliziotti che chiudevano l'accesso a via Galileo Ferraris dove era in corso un comizio di Casapound. Si parla di ventitre persone denunciate, 22 per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, uno per lesioni. Ci sono cinque feriti tra le forze dell'ordine (un carabiniere e quattro poliziotti), mentre gli attivisti dei centri sociali parlano di quattro feriti tra i manifestanti.



I fermati sono stati trasportati in Questura per l'identificazione e ieri una seconda manifestazione si è tenuta tra via Medina e piazza Matteotti, a pochi metri dalla Questura, per chiedere la liberazione dei fermati. Il questore di Napoli De Iesu ha definito i manifestanti "manigoldi".