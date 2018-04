“Sconto” di 19 anni per il ras di Acerra, Salvatore Calabria

Uno sconto di pena di quasi venti anni di carcere. Frutto di un ricalcolo della procura generale di Napoli. A beneficiarne è il ras di Acerra, Salvatore Calabria. La sua pena è stata rideterminata ed è passata dal doversi estinguere il 21 gennaio 2046 all'11 agosto 2027. Una modifica sostanziale che gli dà la possibilità di non dover trascorrere il resto dei propri giorni in carcere.

Accolta l'istanza presentata dal suo legale, il penalista Dario Vannetiello, che è riuscito ad ottenere il ricalcolo della pena ottenendo una riduzione di 19 anni e sette mesi. Lo stesso legale riuscì ad evitargli l'ergastolo per l'omicidio Giovanni Sodano. In primo grado venne condannato all'ergastolo ma il difensore riuscì ad ottenere in appello la riduzione a 30 anni. Poi l'ennesimo colpo di scena per il ras 48enne che ha cominciato la propria carriera criminale negli anni '80 affermandosi ad Acerra.