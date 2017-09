Scomparso pregiudicato di Giugliano: si teme per la sua vita

Non si hanno notizie da venerdì di Battista Riccio, 36enne pregiudicato di Giugliano. L'uomo non è più tornato nella sua abitazione mandando subito in allarme i suoi familiari che ne hanno denunciato la scomparsa alla compagnia dei carabinieri giuglianesi. Sono stati finora passati al setaccio tutti i luoghi abitualmente frequentati dall'uomo senza però ottenere nessun riscontro.

Gli investigatori non escludono un caso di lupara bianca. Riccio è noto alle forze dell'ordine per dei precedenti per rapina e detenzione di armi. È stato anche autore di una latitanza di un anno tra il 2009 e il 2010 al termine della quale è stato arrestato ed ha scontato una condanna a due anni e tre mesi di reclusione per delle rapine commesse tra Napoli e Potenza.