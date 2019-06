Scomparso da Sant'Antimo, ritrovato una settimana dopo Pasquale Flagiello

E' stato ritrovato Pasquale Flagiello, 39enne di Sant'Antimo: l'uomo era scomparso lo scorso 5 giugno, visto per l'ultima volta a Nola. Di lui si erano perse le tracce per una settimana, l'appello di moglie e figli era stato condiviso anche dalla nota trasmissione Rai 'Chi l'ha visto'. Flagiello è stato ritrovato ieri: si trova a Brescia, in un ospedale. Secondo una prima ricostruzione avrebbe lasciato la macchina in provincia e avrebbe camminato per oltre 50 chilometri prima di chiedere aiuto in ospedale per i piedi dolenti.