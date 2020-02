Scomparso da Napoli: trovato a vagare per strada a Roma

È stato ritrovato sul tratto urbano dell'A24 mentre vagava contromano e a piedi. È napoletano l'uomo trovato a Roma venerdì sera mentre camminava nel tratto compreso tra le uscite di via Fiorentini e via di Portonaccio. Era scomparso da diversi giorni ed è stato ritrovato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Gli uomini in divisa sono riusciti a metterlo in salvo evitando che potesse farsi del male o provocare incidenti. Trentenne di origini napoletane, era scomparso ed era stata presentata una denuncia dai familiari che non avevano più sue notizie. A raggiungerlo a Roma è stata la madre che potrà riportarlo a Napoli. Non ancora chiari i motivi del gesto.