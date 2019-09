Scappato dalla casa famiglia: scomparso un 15enne

È originario di Frosinone ed è scappato da una casa famiglia di Caivano. Sono ore di apprensione per il 15enne, Marco L. di cui non si hanno più notizie dallo scorso mercoledì. A lanciare l'allarme è stata la sorella che ha scritto un appello sui social per provare a trovare il giovanissimo. Secondo la ricostruzione fatta dalla famiglia, il ragazzino si sarebbe allontanato dalla casa famiglia lo scorso 4 settembre e da mercoledì non ha più dato sue notizie.

La fuga

È scappato a piedi e secondo alcuni era in compagnia di una coetanea. Non ha portato con sé il cellulare e al momento non è raggiungibile. Marco è alto 1 e 77, ha i capelli castani e gli occhi verdi. Era ospite della casa famiglia napoletana dallo scorso gennaio.