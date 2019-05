Apprensione nel vesuviano per Luigi Vassallo, scomparso da 24 ore

Si cerca Luigi Vassallo, 71enne di Ottaviano scomparso da un giorno. L'uomo era partito ieri - domenica - da Ottaviano diretto a Pompei a bordo della sua utilitaria grigia. Vassallo non è mai arrivato a destinazione e non è tornato a casa. I parenti dell'uomo stanno diffondendo accorati appelli e foto via social networks.



Le forze dell'ordine sono state informate dei fatti e eventuali segnalatori possono rivolgersi ai parenti - cercando sui social 'Luigi Vassallo' - o alle autorità.