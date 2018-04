Volla, litiga con la madre e scompare: si cerca Giovanni Spinazzoli

Da Volla è scomparso Giovanni Spinazzoli, 37 anni. L'uomo abita con la madre e lo zio e, come riportato da Chi l'ha visto, sta attraversando un periodo di difficoltà. Venerdì scorso, 13 aprile, tra le 10 e le 11 del mattino, ha lasciato casa dopo una piccola discussione con la madre. Non ha fatto più rientro da allora e ha fatto perdere ogni traccia. Ha portato con sé il telefono cellulare, che però risulta spento. Non ha documenti d'identità. Ha occhi castani e capelli rasati, ed è alto 180 centimetri.