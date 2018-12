Apprensione a Sant'Anastasia per la scomparsa del 49enne Eugenio Dell'Ermo

Da venerdì 14 dicembre non si hanno più notizie di Eugenio dell'Ermo, 49enne di Sant'Anastasia. L'uomo è scomparso alle 10:00 di venerdì da casa della madre, dicendo che sarebbe rientrato per ora di pranzo. Secondo la nota trasmissione Rai 'Chi l'ha visto', dell'Ermo potrebbe aver preso un treno per Napoli. Non ha telefono cellulare e documenti. I parenti sono molto preoccupati e stanno condividendo numerosi appelli sui social networks in queste ore.