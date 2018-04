Paura per Emilio: 24enne di Torre Annunziata, è scomparso da sabato

Si teme per Emilio Agnello un 24enne di Torre Annunziata che non dà notizie di sé dallo scorso sabato sera, quando è stato avvistato per l'ultima volta nei pressi del campo sportivo.

Emilio, uscito di casa, non ha più fatto ritorno. La notizia della sua scomparsa, diffusa sui social network, ha avuto subito grande risalto.

I familiari hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine.