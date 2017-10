Scomparsi due ragazzini, ipotesi fuga d'amore: “Dovrebbero essere a Napoli, aiutateci”

Giovanna C., una 14enne di San Giorgio del Sannio, è scomparsa da quattro giorni. Pare sia fuggita con il fidanzatino. La madre di Giovanna, insieme al papà di quest'ultimo, ha lanciato un appello perché li si aiuti a ritrovarli: “Crediamo che siano nei dintorni di Napoli – ha spiegato al Mattino – qualcuno li sta aiutando. Ma io non sono arrabbiata con lei, l'importante è che torni, non deve aver paura”.

Con la madre la 14enne aveva avuto una discussione, prima della scomparsa, ma la donna esclude l'idea che sia stata quella a causarne la fuga. Piuttosto, pare si trattasse di un'idea che la ragazzina aveva già, una “fuga d'amore” architettata col fidanzatino. Michael.

“Non abbiamo nulla in contrario alla loro storia”, prosegue il compagno della madre di Giovanna, che pure sottolinea il fatto che il giovane abbia avuto un piccolo problema con la giustizia in passato (ha picchiato un 12enne) e che possa averla condizionata. Ma i rapporti con i genitori di lui sono ottimi: “Brave persone, siamo in costante contatto telefonico”.