Scomparsi in Messico, chiesto ai familiari il test del Dna

La Questura di Napoli ha convocato nei propri uffici i familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico per prelevare loro dei campioni organici, da utilizzare per eventuali test del Dna.

La convocazione, come reso noto dall'avvocato delle famiglie dei tre scomparsi Luigi Ferrandino, è avvenuta nei giorni scorsi.

"Dopo il video-appello postato sui social dalle donne delle famiglie Russo e Cimmino - spiega ancora al Mattino Ferrandino - la Farnesina ha contattato i parenti degli scomparsi ai quali ha manifestato la propria disponibilità a fornire assistenza in loco qualora decidessero di recarsi in Messico: una disponibilità che, però, ha suscitato disappunto".

Ferrandino conclude: "Ho appena appreso che la prossima settimana una delegazione della Farnesina si recherà in Messico per incontrare le autorità locali e cercare di imprimere una svolta nelle indagini sulla scomparsa dei nostre tre connazionali".