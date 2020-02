Napoletani scomparsi in Messico, scarcerato el Quince

"Josè Guadalupe Rodriguez Castillo alias 'el Quince', arrestato nel luglio del 2018 con l'accusa di essere implicato nella scomparsa dei tre napoletani in Messico, è tornato in libertà. La notizia è stata diffusa dall'avvocato Claudio Falleti rappresentante per l'Italia dell'Organizzazione Mondiale degli Avvocati e legale delle famiglie di Raffaele e Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino.

"La fonte è certa, così come lo sono i giornali messicani. Abbiamo bisogno che qualcuno abbia il coraggio di interessarsi veramente della vicenda, perché la questione riguarda poliziotti messicani, rappresentanti dello Stato, che vendono cittadini italiani per 43 euro", spiega il legale.

"Non si comprende - evidenzia l'avvocato - per quale ragione il suo arresto non sia stato convalidato ed perché il giudice lo abbia rimesso in libertà. Sono passati due anni e la famiglie vivono con il tormento continuo, i figli crescono chiedendo dei propri genitori", conclude il legale della famiglia che si appella ancora una volta un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri, a Roberto Fico, presidente della Camera, e all'Ambasciata italiana in Messico.