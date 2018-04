Scomparsi in Messico, il Governo di Jalisco nomina un Procuratore per i casi di sparizione

Da dieci settimane non si hanno notizie dei tre napoletani scomparsi in Messico il 31 gennaio. Il caso di Raffaele, Antonio e Vincenzo ha scosso la famiglia, che continua a chiedere maggiore impegno nelle ricerche da parte delle autorità messicane. L’escalation criminale a Jalisco ha portato il governatore dello stato messicano, Aristotele Sandoval, a nominare un avvocato che sarà Procuratore specializzato nei casi di persone scomparse. Il nome designato è quello di Jose Raul Rivera Rivera, presentato alla stampa in una cerimonia tenutasi nel Palazzo di Governo. “I recenti casi di sparizioni sono inquietanti, le richieste dei parenti comprensibili”, ha affermato Sandoval. “Una delle nostre priorità è garantire maggiore sicurezza”.

Il nuovo procuratore Rivera Rivera ha promesso risultati a stretto giro, facendo riferimento proprio ai più recenti casi dei tre napoletani scomparsi e dei tre studenti messicani della scuola di Cinema, scomparsi da Tonalà.