Napoletani scomparsi in Messico, de Magistris: "Faremo di tutto per scoprire cosa è accaduto"

"Bisogna fare di tutto per scoprire che cosa è accaduto ai tre napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio. Ho incontrato i familiari e chiederò al ministro Alfano di fare altrettanto". Luigi de Magistris, questa mattina, commenta così l'incontro avvenuto ieri sera con alcuni parenti di Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, le tre persone scomparse in Sud America da quasi un mese.