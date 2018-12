Napoletani scomparsi in Messico, de Magistris scrive alla Farnesina

Luigi de Magistris interviene nuovamente sulla vicenda dei tre concittadini scomparsi in Messico. Il sindaco di Napoli, da tempo attivo sulla questione, ha inoltrato ieri una lettera ufficiale all’attuale responsabile del dicastero della Farnesina il ministro Enzo Moavero Milanesi con la richiesta di incontrare le famiglie dei tre napoletani.

L’iniziativa del primo cittadino ha così voluto offrire alle famiglie un ulteriore segno di vicinanza e solidarietà dell’amministrazione comunale che fin dai primi giorni sta seguendo con apprensione la vicenda pur, come ben si comprende, non avendo alcuna competenza in materia.