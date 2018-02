Scomparsi in Messico, non si hanno più notizie di tre napoletani: cresce la paura

Una famiglia napoletana, da due settimane, vive nella più profonda angoscia. Tre napoletani, Raffaele Russo (60 anni), Antonio Russo (25 anni) e Vincenzo Cimmino (29 anni), rispettivamente: padre, figlio e nipote, sono scomparsi in Messico il 31 gennaio 2018 e, da allora, non si ha alcuna notizia.

I tre si sono trasferiti da qualche anno in Sud America in cerca di fortuna. Sono stati visti, l'ultima volta, a bordo di un'auto ritrovata successivamente ma, dei tre napoletani, non c'era traccia. Si trovavano a Tecalitlán, un comune situato nello stato di Jalisco, a 50 minuti da Ciudad Guzmán. I familiari di Raffaele, Antonio e Vincenzo risiedono al quartiere Mercato e si sono già messi in contatto con le autorità, messicane e italiane, per ritrovare i propri cari.

Da 17 giorni, però, il telefono non squilla e la paura sta velocemente mutandosi in terrore.