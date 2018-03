Marcia per i napoletani scomparsi in Messico. I familiari: "Ridateceli, vivi o morti"

"Siamo qui per chiedere la liberazione dei nostri familiari. Chiediamo che le istituzioni facciano qualcosa, finora abbiamo ascoltato solo chiacchiere". A parlare è Francesco Russo, fratello di uno dei tre napoletani scomparsi in Messico da un mese. Stasera, centinaia di persone si sono ritrovate in strada per chiedere un intervento delle autorità italiane che aiuti a riportare a casa Antonio e Raffaele Russo e Vincenzo Cimmino.

"Siamo tutti provati - spiega Giuseppe Esposito, zio dei due giovani e cognato di Raffaele Russo - e quindi bisogna perdonare se qualcuno di noi usa, a volte, frasi eccessive. Vogliamo solo riaverli. Nella peggiore delle ipotesi, se sono morti, ridateci i corpi".

Il corteo si è radunato davanti al Municipio ed ha camminato fino alla Prefettura chiedendo l'intervento del sindaco. I familiari soo stati ricevuti dal prefetto.