Scomparsi in Messico, de Magistris: “Alfano incontrerà i loro i familiari”

“Il ministro Alfano ha preso l'impegno, su mia richiesta, di incontrare i familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

I due, a detta del primo cittadino partenopeo, hanno avuto “un'importante telefonata” dopo che de Magistris ha incontrato ieri a Palazzo San Giacomo alcuni dei familiari dei tre scomparsi.

“Il ministro mi ha riferito di aver sentito il ministro messicano – ha aggiunto il sindaco – che lo ha rassicurato rispetto al lavoro dell'autorità giudiziaria e al massimo impegno del Messico perché si accertino i fatti, si individuino i responsabili e anche sul tema più delicato di capire che fine hanno fatto i tre cittadini”.

“L'attenzione è massima”, ha affermato ancora Luigi de Magistris, “Noi come amministrazione comunale faremo in modo che questa vicenda non cada nel dimenticatoio fino a che non si saprà la verità sull'accaduto e si avranno notizie certe sui napoletani scomparsi”.