Irreperibile dal 2011: trovata in hotel, viene arrestata dai carabinieri

Irreperibile da settembre 2011, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna l’hanno individuata in un hotel traendola in arresto.

Si tratta di A.M. una 54enne già nota alle forze dell'ordine originaria del vesuviano, ma ora residente a Norimberga. Era ricercata per un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli per un furto aggravato commesso ad afragola in concorso nel luglio 2009: dovrà scontare nove mesi e ventisei giorni di reclusione. E' stata tradotta nella casa circondariale di Pozzuoli.