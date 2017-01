Casoria è in ansia per Serafina Rossetti. Si tratta di una donna scomparsa ieri mattina dalla cittadina dell'hinterland partenopeo intorno alle 10.

Affetta da Alzheimer, la denuncia della sua scomparsa è stata effettuata da suoi parenti e amici. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare il numero 334 3224322.