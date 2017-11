Il giallo di Rosa Iavarone, mamma di due bambini scomparsa nel nulla

Il suo caso è stato lanciato dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?": Rosa Iavarone, madre 37enne di due bambini di 9 e 10 anni, non dà notizie di sé da tempo. Di Sant'Antimo, si era trasferita in Canada con suo marito Bruno a Richmond Hill, non lontano da Toronto.

Come riportato da "Chi l'ha visto?", da un anno le cose non andavano bene. Rapporti deteriorati con il marito, litigi. A settembre la scomparsa nel nulla: le forze dell’ordine la rintracciano in un centro anti-violenza, ma nessun altro dettaglio viene rivelato ai familiari.

Tramite Facebook la sorella di Rosa riesce a mettersi in contatto con lei. “Sono in una casa famiglia – ha fatto sapere Rosa – ma non ho neanche i soldi per mangiare. Me ne sono andata via perché Bruno mi maltrattava”. Da allora, nessuna notizia.

Lo zio di Rosa e il cugino partono per il Canada e si rivolgono ad un investigatore privato, rintracciano la casa famiglia che la ospita. I titolari però negano qualsiasi tipo di collaborazione: la stessa ambasciata italiana spiega che, senza un ritorno volontario di Rosa, le autorità canadesi e quelle italiane non possono intervenire.