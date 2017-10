Madre scompare con la figlia, l'appello dei familiari: ritrovata in Sardegna

Era in Sardegna le 30enne di Bacoli, scomparsa da 24 ore con la figlia di 10 anni. I familiari della donna avevano presentato una denuncia ai carabinieri non vedendola rientrare a casa. La donna dopo una discussione familiare si era recata in Sardegna, dove vivono alcuni parenti. Giunta sull'isola si è presentata spontaneamente dai militari dell'arma del luogo. La notizia del ritrovamento è stata data ai parenti della della 30enne.