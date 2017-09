Scomparsa Luigi Celentano: dopo sei mesi nessuna notizia

Sono passati sei mesi dalla sua scomparsa da Meta di Sorrento ed al momento non si hanno ancora notizie. È disperata la madre di Luigi Celentano, il 18enne di cui dallo scorso febbraio non si hanno notizie. La donna lo ha raccontato in una lunga intervista a GayNews riportata per intero anche dal quotidiano PositanoNews che ha seguito la vicenda sin dall'inizio.

La donna denunciò la scomparsa anche a “Chi l'ha visto” ma, dopo i riflettori iniziali, sembra che l'attenzione sulla vicenda che riguarda il figlio sia scemata. Del ragazzo non si hanno notizie dal 12 febbraio quando ha lasciato la sua abitazione ed è andato a casa degli zii a Vico Equense. Dopo aver lasciato anche questa abitazione alle 2 e 30 non ha dato più notizie di sé. Nei giorni successivi alla sua scomparsa sono venuti fuori episodi di bullismo che aveva subito per il suo orientamento sessuale e dopo due settimane un ragazzo contattò la madre dicendo di averlo visto ma da allora nessun avvistamento.