Nessuna notizia di Giuseppe Germano: scomparso da cinque giorni

A cinque giorni dalla sua scomparsa, non si hanno ancora notizie delle condizioni di Giuseppe Germano, il 76enne che non è più tornato nella sua abitazione di Torre Annunziata. Dal 24 agosto non sono stati forniti ai carabinieri dettagli utili per il suo ritrovamento. I militari stanno setacciando, insieme ai colleghi di Trecase e ad un gruppo di volontari, le campagne della zona dove l'anziano ha un piccolo appezzamento di terra.

A complicare le ricerche, purtroppo, è il morbo di Alzheimer di cui l'uomo soffre e che sta gettando nello sconforto i familiari visto che potrebbe essere ovunque e non autosufficiente. In questi giorni si sono moltiplicati gli appelli su Facebook da parte proprio dei familiari. L'ultima volta che è stato avvistato, il 76enne si trovava nei pressi di via Mauro Morrone a Torre Annunziata, all'altezza di uno degli ingressi dello Spolettificio e successivamente anche vicino al cimitero oplontino. Indossava una maglietta verde ed un paio di pantaloncini corti.