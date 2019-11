Scomparsa da Napoli, i familiari cercano la cantante Cinzia Paglini

Da venerdì sono in corso le ricerche di Cinzia Paglini, cantante e autrice di brani napoletana. La donna è scomparsa dal quartiere Fuorigrotta e - come reso noto dalla figlia in un appello - "non ha documenti, borsa, telefono o soldi". "Chiedo a tutti di aiutarmi a ritrovare mia mamma", scrive la figlia. Sono in corso le ricerche e in queste ore migliaia di persone stanno condividendo l'appello della figlia di Cinzia.