Scomparsa da ieri mattina, paura per una 14enne: “Adesso sto con un angelo”

Ha solo 14 anni e da ieri mattina non si hanno più sue notizie. C'è apprensione a Torre Annunziata per la scomparsa di una ragazzina che non dà più sue notizie dalla mattina del 25 maggio. La giovanissima, Carmela Bevilacqua è uscita di casa dicendo ai genitori di andare in un centro commerciale e non ha più fatto ritorno a casa. Ha poi inviato loro un messaggio con scritto “adesso sto con un angelo”, mandando nel panico i genitori.

L'appello su Facebook

I familiari hanno lanciato un appello su Facebook e hanno anche denunciato tutto ai carabinieri oplontini. Quando è uscita di casa la ragazzina indossava un jeans scuro con un maglioncino bianco, rosa e grigio e delle scarpe bianche. Aveva anche uno zainetto di pelle. L'appello è stato lanciato sia dai genitori che da amici e parenti sul noto social network. Chiunque avesse notizie della 14enne è pregato di contattare le forze dell'ordine.