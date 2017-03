Litiga con la madre e scappa di casa. Paura per una 15enne: è scomparsa

N.P., 15 anni, è scomparsa da 24 ore. L'intera città di Cicciano è in ansia per lei, studentessa delle superiori che non dà notizie di sé dopo essere andata via di casa per un litigio con sua madre. A riportare la notizia è il Mattino.

Con la ragazza pare ci sia stato – raccontano i familiari – un normale diverbio familiare, nulla che potesse far immaginare simili preoccupanti sviluppi. La ragazza è stata descritta dai suoi come una normale teenager.

L'ultima volta è stata vista a Baiano, sia nel pomeriggio di ieri che stamane. Pare sia salita sul treno della Circum delle 12.02.