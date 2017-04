Pozzuoli, un quartiere si arricchisce scommettendo su un match di Lega Pro

Un quartiere popolare alla periferia di Pozzuoli esulta per la vittoria per 2-0 dell'Ancona a Parma. E' quanto accaduto nei giorni scorsi nel comune flegreo. A raccontare l'episodio è il Corriere Adriatico.

Una 'soffiata' - riferisce il quotidiano marchigiano - sarebbe arrivata nei rioni popolari puteolani e tantissimi scommettitori avrebbero puntato sul successo dei dorici sul campo dei gialloblù per due reti a zero nel match di Lega Pro, vincendo. Qualcuno avrebbe addirittura indovinato il minuto esatto del gol del raddoppio ospite, in pieno recupero.

Già nella giornata di sabato, ad alcune agenzie di scommesse della zona, erano arrivate segnalazioni per bloccare le giocate sul match.