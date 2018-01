Cronaca / Via Foria

Sfila il portafoglio a una turista 18enne, lei urla e i carabinieri lo arrestano

La giovane, proveniente da Torino, passeggiava in via Foria con il suo compagno. Il 19enne algerino le ha sfilato il portafoglio dalla borsa. I due hanno cominciato a urlare attirando l'attenzione dei carabinieri in moto