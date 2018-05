Turista tedesca scippata finisce in ospedale

Avevano puntato il suo orologio di lusso e pur di averlo l'hanno mandata in ospedale. Una turista tedesca è stata vittima di uno scippo oggi pomeriggio lungo via Duomo. La donna di 67 anni è stata privata del proprio orologio ed è stata strattonata durante lo scippo. Era in compagnia del marito quando, intorno alle 17 e 30, le si sono avvicinati due malviventi che le hanno portato via l'orologio nonostante la strada fosse affollata.

I malviventi sono riusciti a portare via l'orologio, un Rolex di diverse migliaia di euro, mentre la donna è stata curata dai medici dell'ospedale “Loreto Mare”. La donna ha riportato traumi al polso ed al braccio rimediati durante il tentativo di divincolarsi dalla presa degli scippatori. La vittima ha denunciato tutto alla polizia dopo essersi ripresa dallo shock.