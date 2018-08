“Scippo” a turista inglese incinta: cade a terra

Brutta disavventura e tanto spavento per una turista inglese incinta che a Napoli, dopo essere stata scippata, è caduta a terra. È accaduto in una traversa di piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione centrale di Napoli. La 31enne ha denunciato il fatto alla polizia raccontando di essere stata avvicinata da un giovane che le avrebbe portato via la borsa.

In quei momenti concitati la ragazza è caduta. Visto il suo stato si è temuto il peggio. Invece, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Loreto mare per un controllo, gli esiti sono stati per fortuna rassicuranti.