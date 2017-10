Scippa una turista scippata davanti agli occhi dei poliziotti: arrestato

Un cittadino algerino di 44 anni, nella tarda mattinata di ieri, è stato arrestato in flagranza dagli agenti del Commissariato di Polizia Vicaria-Mercato, mentre borseggiava una anziana turista giapponese. I poliziotti, nell’ambito dei controlli in Piazza Garibaldi, hanno notato l’uomo mentre seguiva una coppia di anziani, diretti in corso Umberto. L'uomo stava aspettando il momento favorevole per borseggiare la turista. Gli agenti, conoscendo i trascorsi giudiziari dell’uomo e, avendo intuito le sue intenzioni, lo hanno seguito in maniera discreta, intervenendo nell’attimo in cui, abilmente, si impossessava del telefono cellulare della vittima designata. Prontamente intervenuti, i poliziotti hanno stretto le manette ai polsi al ladro, restituendo all’ignara vittima il telefono cellulare.