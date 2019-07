Piazza Garibaldi, scippata e trascinata a terra turista francese: spalla fratturata

Una turista francese è stata scippata intorno alle 6.30 di mattina in piazza Garibaldi. La 68enne era in strada con i propri familiari quando i malviventi per scipparla l'hanno scaraventata a terra. La malcapitata si è fratturata una spalla, come denuncia a NapoliToday l'associazione "Insieme facciamo tutto".

E' stata trasportata all’ospedale Loreto Mare. La prognosi è di 30 giorni.

Sull'episodio indaga il commissariato di polizia Vicaria che ha fermato un uomo, sospettato di essere l'autore dello scippo.