"Aiuto, ho subito uno scippo": turista interrompe la trasmissione tv a Napoli

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli - Centro hanno notificato l’ordinanza di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di un ventiduenne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato per il furto con strappo avvenuto a Napoli lo scorso 25 novembre ai danni di una giovane turista.



Erano in corso le riprese di una nota trasmissione televisiva quando, lo scorso 25 novembre, i carabinieri impegnati nelle interviste erano stati avvicinati da una giovane turista bulgara in cerca di aiuto. La donna stava visitando i vicoli del centro storico del capoluogo partenopeo quando, in via San Domenico Maggiore un uomo, sfrecciando, travisato, a bordo di uno scooter le aveva strappato di mano il nuovissimo telefono cellulare.

Un fuoriprogramma inaspettato, sia per la povera turista sia per la trasmissione in corso, a seguito del quale sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro sotto il coordinamento della Procura di Napoli. I particolari del casco, dell’abbigliamento e dello scooter utilizzato, immortalati dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona analizzati dai carabinieri e le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti hanno incastrato il giovane malfattore, già gravato da numerosi precedenti per rapina e ricettazione, ad oggi sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.