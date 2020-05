Stazione centrale, scippata una donna venezuelana

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Napoli, a seguito di un inseguimento, hanno tratto in arresto un 35enne algerino pluripregiudicato, che aveva appena messo a segno l’ennesimo borseggio ai danni di una venezuelana.

La vittima, una donna del Venezuela, era in attesa dell’autobus all’esterno della stazione F.S. di Napoli Centrale quando il borseggiatore, con estrema abilità, si è avvicinato riuscendo a sottrarle un borsello dalla valigia che la donna portava con sé, senza che quest’ultima se ne accorgesse. Gli Agenti della Polfer di Napoli hanno notato la scena e hanno inseguito il malfattore in fuga, raggiungendolo dopo pochi metri con la refurtiva ancora tra le mani. Il borsello è stato restituito alla legittima proprietaria mentre il ladro, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso le camere di attesa della locale Questura in attesa di essere giudicato, con rito direttissimo, in modalità telematica, dal G.M. del Tribunale di Napoli.