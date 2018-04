Nove rapine a donne o minori, arrestato 37enne napoletano a Sant'Antimo

I carabinieri della Tenenza di Sant'Antimo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord - nei confronti di un 37enne residente a Napoli e domiciliato a Melito, indiziato dei reati di furto con strappo e rapina in danno di nove persone, soprattutto donne e minori. Le indagini sono scaturite dalle denunce sporte dalle vittime, dalle quali si desumeva che a Sant'Antimo e a Casandrino, da gennaio a febbraio, operava un uomo a bordo una Smart, che compiva rapina sorprendendo le vittime alle spalle. La refurtiva consisteva quasi sempre in telefoni cellulari che l'uomo poi rivendeva, o denaro.



L'uomo sceglieva con cura le proprie vittime, prediligendo le persone più vulnerabili.