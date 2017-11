Rapinò una giovane studentessa: arrestata 37enne napoletana

Una minuziosa indagine ha portato gli agenti della sezione Volanti a individuare e arrestare l'autrice di una rapina avvenuta lo scorso 17 maggio in Via San Domenico Maggiore, nel centro storico partenopeo. La donna arrestata, 37 anni, napoletana, era a bordo di uno scooter e si impossessava della borsa di una studentessa 22enne che in quel momento passeggiava con alcune amiche.

Lo strattone provocava la caduta della vittima, che batteva la testa a terra e riportava una lesione successivamente suturata con quattro punti.

I poliziotti hanno visionato i filmati del sistema di videosorveglianza e individuato la 37enne, che risulta peraltro recidiva: nel luglio 2016 con la stessa tecnica rapinò un prezioso orologio a Posillipo. Stamattina la donna è stata arrestata e sottoposta alla misura cautelare dei domiciliari.