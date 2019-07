Scippa un Rolex a una turista: paura al Vomero

L'ha seguita dal porto fino a via Aniello Falcone. Sul polso aveva la refurtiva che aveva adocchiato e non se la sarebbe fatta sfuggire. È stato arrestato l'autore del furto di un Rolex ai danni di una turista 58enne di Bari. Si tratta di un 24enne dell'Avvocata, già noto alle forze dell'ordine. A stringergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri della stazione del nucleo operativo del Vomero. I militari hanno arrestato il giovane dopo aver raccolto la denuncia della vittima e aver visionato le telecamere di sorveglianza della zona.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso 7 luglio quando il 24enne ha seguito la turista fino a quando non è uscita dal taxi che l'ha portata nel quartiere collinare dal porto. In quel momento è entrato in azione scippando l'orologio dal polso della donna. I militari sono riusciti a stringergli le manette ai polsi dopo un breve inseguimento. Nell'abitazione hanno trovato il Rolex rubato insieme a un altro orologio di valore oltre ai vestiti utilizzati durante il furto. Il 24enne è ai domiciliari in attesa di giudizio.